Fenerbahçe'den Ricardo Rodriguez ve Falette açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor yayınında transfer ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.



Ali Koç, "Ricardo Rodriguez ilgilendiğimiz, hocamızın arzu ettiği bir oyuncu" dedi.



Fenerbahçe Başkanı Koç slzerini "Bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer yapması istenmiyor. Birkaç oyuncu elden çıkaracağım, 1 ya da 2 oyuncu alacağım. Toplam maliyet, harcama düşecek. İzin vermiyorlar" ifadeleriyle sürdürdü.



Victor Moses'ın durumunu da açıklayan Koç, "Hiçbir şey 'bitmeden' bitmez. Moses, 3-4 haftadır Chelsea'de. Chelsea, kiralık yolladığı oyuncuları kendi tedavi ediyor. Moses gitmedi ama gidebilir" şeklinde konuştu.



Ayrıca Ali Koç, Falette'nin durumunu "'Eksi 40 milyondayız. Artıya geçmediğimiz sürece transfer yapamıyoruz. Falette'nin lisansı çıkmıyor. Bunun böyle olacağını bilmiyorduk" sözleriyle açıkladı.



