Fenerbahçe'den Zorlu Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de stoper Yiğit Efe Demir, geriye düşmelerine rağmen kazanmasını bildiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki stoper, maçta yaşadığı sakatlıkla ilgili "Galibiyeti alınca hiç acı hissedilmiyor, sıkıntı yok. Galibiyet için çok çok mutluyum. Oyuna girdiğimde 2-1 gerideydik, hocam bana güvendi. Bir şeyleri değiştireceğimi düşündü. Formasyonu değiştirdi." dedi.

Yiğit Efe, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun kendisiyle ilgili "geleceğin yıldızı" yorumu hakkında "Hocama çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceleri için. Bütün sezon antrenmanlarda da bana bu desteğini hissettiriyor, sürekli konuşuyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmayacağım, aynı şekilde devam edeceğim." diye konuştu.

Takımda motivasyonun çok yüksek olduğunu anlatan Demir, "Geriye düşsekte biliyoruz ki biz Fenerbahçeyiz atacağız. Önde zaten çok yetenekli oyuncularımız var. Skoru değiştirecek oyuncularımız var. Arkalarından da biz onlara destek veriyoruz, güçlendiriyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımlarda bu tarz maçlar olabiliyor. Geriye düşebiliriz, ama öne geçmesini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuna girmesinin ardından 3'lü savunmaya döndüklerini aktaran Demir, "Daha fazla oyuncu ile hücüm yapma şansımız oldu. Önde fazlalığımızı kullandık." değerlendirmesiyle sözlerini tamamladı.