Fenerbahçe, FCSB ile Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında karşılaştığı FCSB ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında Romanya ekibi Steaua Bükreş ile deplasmanda karşılaştı.
National Arena'da oynanan müsabaka 23.00'te başladı. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlandı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan temsilcimiz mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında İsmail Yüksek ile öne geçen Fenerbahçe 71. dakikada Cisoti'nin golüne engel olamadı.
Ligde geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 12 puanla ligi 19. sırada tamamladı.
Temsilcimizin rakibi Steaua Bükreş ise UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 7 puanla 27. sırada yer aldı.
