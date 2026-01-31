Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Yarın - Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Yarın

31.01.2026 12:20
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Liderlik mücadelesi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 18.00'de Metro Enerji Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-lacivertliler, yenilgisiz olarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Fenerbahçe, 75-71'lik skorla kazandı. İki takımın oynadığı Türkiye Kupası finalinde de sarı-lacivertliler, 86-66'lık skor parkeden galip ayrıldı.

Bu sezon ligde Fenerbahçe 94.5, 37.0 ribaund ve 32.0 asist sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Galatasaray da 79.0 sayı, 35.6 ribaund ve 21.8 asist ortalamasıyla oynuyor.

Mücadelede Orkun Yurttaş, Aydın Karaçam ve Ali Rıza Pinat hakem üçlüsü görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

