Fenerbahçe, Galatasaray\'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF\'lik oldular

Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta ile ilgili iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ, AYRILIK KARARI ALDI

Galatasaray'ın U19 takımında forma giyen genç santrfor, kulübün yaptığı profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. 15 Mayıs 2026'da 18 yaşına girecek olan Hakan Çağrı Balta'nın bu tarihte takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Yakup Çınar'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'a gönderdiği e-postada "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık. Uygun görürseniz yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TFF'YE BAŞVURDU

Galatasaray yönetiminin söz konusu maile sert bir yanıt verdiği ve ardından Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet ettiği öğrenildi. U19 takımında bu sezon 21 maçta 6 gol atan Hakan Çağrı Balta'nın geleceğiyle ilgili süreç merakla takip ediliyor.