Fenerbahçe, Galatasaray\'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF\'lik oldular

Fenerbahçe

14.02.2026 14:49
Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta'nın sözleşme teklifini reddetmesi sonrasında Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve Galatasaray'a yetiştirme bedeli önerdiği belirtildi. Ancak, Galatasaray yönetimi bu duruma sert bir yanıt vererek Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta ile ilgili iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ, AYRILIK KARARI ALDI

Galatasaray'ın U19 takımında forma giyen genç santrfor, kulübün yaptığı profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. 15 Mayıs 2026'da 18 yaşına girecek olan Hakan Çağrı Balta'nın bu tarihte takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Yakup Çınar'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'a gönderdiği e-postada "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık. Uygun görürseniz yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TFF'YE BAŞVURDU

Galatasaray yönetiminin söz konusu maile sert bir yanıt verdiği ve ardından Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet ettiği öğrenildi. U19 takımında bu sezon 21 maçta 6 gol atan Hakan Çağrı Balta'nın geleceğiyle ilgili süreç merakla takip ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    koçum en a 2 3 milyone Euro'ya at imza daha aşağısına fenere gitmene değmez.. yapıştır fenere.. 5 14 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    gotu kalkanın sonları ne oldu gördük... 8 5 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    Genç takımdan çok maçını izledim , yetenek doğuştan gelir , forvet olan adamda da yetenek olmasi lazım , çağrı gayretli ama yetenekli bir oyuncu değil . Giden gitsin , cagridan çok daha yetenekli oyuncular var alt yapıda , berat lus var erokta kiralık efsane bir genc 7 1 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaraylı arkadaşların zoruna gitmiş))))))))) 3 3 Yanıtla
  • Murat Aygün Murat Aygün:
    zurafa gobi boynu 2 4 Yanıtla
