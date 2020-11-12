- Fenerbahçe, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor mağlubiyeti sonrasında 3 gün izin yapan ve dün çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bugün yaptığı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta ve Tolga Ciğerci salonda çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaptı. Grip olan ve yine de her ihtimale karşın Covid-19 testi yapılan Lemos'un test sonucu negatif çıkmasına karşın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Milli takımlarda bulunan isimlerin yer almadığı antrenman, istasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcuların güç ve dayanıklılık antrenmanı yaptığı bu bölümün ardından basına kapalı kısımda taktik çalışıldı. Hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, yarın sabah tek idman yapacak.

Emre, Volkan Ballı ve Selçuk Şahin, Covid-19 geçirmiş

Antrenmanı takip eden Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı ve Sportif Direktör Yardımcısı Selçuk Şahin, basın mensuplarıyla bir müddet sohbet etti. Sohbet sırasında günbegün artan Covid-19 vakalarından bahseden Volkan Ballı, daha önce yaptırdıkları antikor testleri sonucunda kendisinin, Emre Belözoğlu'nun ve Selçuk Şahin'in haberleri olmadan bu hastalığı geçirdiğini öğrendiğini ifade etti.