Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçına Hazır

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Sidiki Cherif, takımla birlikte ilk kez çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.