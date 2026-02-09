Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi

09.02.2026 22:09
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Chobani

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü (Dk. 70 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante (Dk. 62 İsmail Yüksek), Nene, Asensio (Dk. 82 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Musaba), Talisca (Dk. 82 Cherif)

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas (Dk. 76 Hanousek), Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Onyekuru), Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 58 Traore), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 58 Cihan Çanak), Koita (Dk. 82 Varesanovic)

Goller: Dk. 16 Talisca (Penaltıdan), Dk. 27 ve Dk. 33 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 55 Koita (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 44 Oosterwolde, Dk. 79 Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Dk. 67 Pereira, Dk. 79 Onyekuru (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

52. dakikada Semedo'nun sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Talisca'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Velho topu kontrol etti.

55. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Sağdan kazanılan korner atışında Göktan Gürpüz ön direğe ortaladı. Metehan'ın kafayla çevirdiği topu kaleci Ederson tokatladı ancak top Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

77. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ortasında savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışı sağ çaprasındaki Asensio'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

84. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Velho uzanarak topa sahip oldu.

89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Fred geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Velho son anda topu tokatlayarak tehlikeyi önledi.

Fenerbahçe, müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.

Kaynak: AA

