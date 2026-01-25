Fenerbahçe - Göztepe: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe - Göztepe: İlk Yarı 1-1

25.01.2026 21:16
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe ile ilk yarıda 1-1 berabere kaldı. Goller Nene ve Janderson'dan.

Stat: Chobani

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek (Dk. 38 Fred), Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Talisca

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Ogün Bayrak, Santos, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Miroshi, Cherni, Olaitan, Janderson, Luiz

Goller: Dk. 16 Nene (Fenerbahçe), Dk. 24 Janderson (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Santos (Göztepe), Dk. 5 Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Asensio'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-1.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazındaki Nene'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

29. dakikada sol kanatta topu alan Asensio, ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Olaitan'ın pasında solda topla buluşan Janderson'un çaprazdan şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Efkar Bekiroğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Guendouzi'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Lis'in sektirdiği top Talisca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45+5. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor

