Fenerbahçe, Igor Gorgonzola ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, Igor Gorgonzola ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Igor Gorgonzola ile Karşılaşıyor
12.01.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Igor Gorgonzola'yı konuk edecek. Maç 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ?CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında, yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Yves Kalin (İsviçre) ve Ricardo Ferreira (Portekiz) hakem ikilisi görev alacak.

Ligde geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan sarı-lacivertliler, grubunda lider konumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Igor Gorgonzola ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a tepki Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki
Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti

09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:37
Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Hotel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Hotel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 10:00:57. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Igor Gorgonzola ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.