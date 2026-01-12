Fenerbahçe, Igor Gorgonzola ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ?CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında, yarın İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada Yves Kalin (İsviçre) ve Ricardo Ferreira (Portekiz) hakem ikilisi görev alacak.
Ligde geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan sarı-lacivertliler, grubunda lider konumda bulunuyor.
