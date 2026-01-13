Fenerbahçe, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Fenerbahçe, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak

13.01.2026 17:33
Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna 2 yıl ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe Kulübü, voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda iki yıl ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili Altunizade Suites İstanbul Curio Collection by Hilton'da tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve kulüp genel sekreteri Orhan Demirel katıldı.

Sadettin Saran, önemli organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün burada Türk voleybolunun Avrupa'daki konumunu daha fazla güçlendirecek önemli bir süreç için bir aradayız. Yer aldığımız tüm branşlarda standart belirleyen, liderlik eden ve çıtayı yukarı taşıyan kulüp olma sorumluluğuyla hareket edioruz. Bu anlayışla Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Türk voleybolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini aktaran Saran, "Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Organiazsyon gücümüze inancımız tam. Amacımız sahada rekabet eden, organizasyonlarda örnek gösterilen kulüp duruşunu sürdürmek. Başta federasyon olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe olarak Türk voleybolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric de "Stratejik bir karardı. Türk ve Avrupa voleybolu için çok önemliydi. Hem İstanbul hem Türkiye kadın voleybolunda bir merkez noktası olacak. En iyi oyuncular ve takımlar gelecek. Başkana (Saran) ve federasyona bizim vizyonumuza destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe, voleybola hem erkek hem kadınlarda büyük yatırım yapmakta." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da şunları aktardı:

"Federasyon kulüp birlikteliğini atılan bu 2 yıllık anlaşmayla göstermiş olduk. Türkiye'nin Avrupa ve dünyada gerçekliğini herkes kabul edecek. Bugün en prestijli turnuvaları en iyi şekilde yapan ülke Türkiye'dir. Geçen yıl da Fenerbahçe'nin desteğiyle birlikte yapmıştık. Bu yıl Dörtlü Final'in en az 3'ü inşallah bizden olacak, rakip olmazsak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum. "

Orhan Demirel de Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından birine 2 yıl ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını anlatarak, "Bu sadece sportif başarıyı değil, kurumsal istikrarı ve organizasyonel güveni temsil etmektedir. Fenerbahçe'nin burada tercih edilmesi, güçlü konumumuzun açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
