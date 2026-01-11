Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası Şampiyonu

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Martinez Mendez, çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mendez, güzel bir atmosferde önemli bir final kazandıklarını dile getirdi.

Performanslarından dolayı oyuncularını tebrik eden Mendez, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Çok mutluyum. Çok çekişmeli geçen bir maç oldu. Bu tür maçlar her zaman 40 dakikalıktır. Bazı periyotlarda Türk oyuncuların devreye girmesi gerekiyordu. Kuraldan dolayı bazı periyotlarda da yabancıların. O yüzden bir planınız olması gerekiyor. Biz de sürekli farklı farklı planlar uyguladık ve sonu güzel oldu." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal da kupayı taraftarlarına hediye ettiklerini belirterek, teknik heyet ve oyunculara teşekkür etti.

Fenerbahçe Opet Kaptanı Alperi Onar ise şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Derbi olması da çok önemli ve çok heyecan vericiydi. Burada Denizli'de çok güzel bir atmosfer vardı. Bütün taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Onların desteklerini maçın sonuna kadar hissettik. Biz hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Önümüzdeki iki kupa daha var, savaşmamız ve almamız gereken. Onlar için çalışmaya devam edeceği. Ayrıca futbol takımımızı da tebrik ediyoruz. Onlar da dün akşam güzel bir futbol oynayarak çok önemli bir kupa kazandılar. Müzemize iki kupa birden götürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli oyuncu Sevgi Uzun da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle buraya gelen bütün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli çünkü. Onlar bizim en büyük destekçimiz. Denizli'de de yalnız olmadığımızı bize hissettirdiler. Maç çok çekişmeli başladı. Ama maçın sonuna doğru farkımız ortaya koyduk. Kupamızı evimize götüreceğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.