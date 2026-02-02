Fenerbahçe Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Fenerbahçe Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe Kocaelispor\'u 2-0 Mağlup Etti
02.02.2026 22:17
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara (Dk. 79 Churlinov), Linetty (Dk. 69 Nonge), Show, Keita (Dk. 85 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 69 Agyei), Rivas (Dk. 85 Muharrem Cinan), Petkovic

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Alvarez (Dk. 60 İsmail Yüksek), Guendouzi, Musaba (Dk. 61 Nene), Asensio (Dk. 88 Yiğit Efe Demir), Talisca (Dk. 72 Fred), En Nesyri (Dk. 60 Kerem Aktürkoğlu)

Gol: Dk. 45+1 Asensio, Dk. 75 Nene (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 13 Alvarez, Dk. 56 Mert Müldür, Dk. 89 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 26 Rivas, Dk. 45+5 Linetty (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

56. dakikada sağ kanattan topu ileri taşıyan Can Keleş'in ceza sahası içine yerden ortasında Petkovic gelişine vurdu. Ederson meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

60. dakikada Ahmet Oğuz'un sol köşeden kullandığı korner atışında Show kafayı vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.

75. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Semedo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu yerden altıpas içine gönderdi. Nene'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor

