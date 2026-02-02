Fenerbahçe Kocaelispor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Kocaelispor'u 2-0 Yendi

Fenerbahçe Kocaelispor\'u 2-0 Yendi
02.02.2026 23:54
Talisca, Kocaelispor maçının rekabetçi olduğunu vurguladı ve 3 puanın önemli olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Kocaelispor maçının rekabeti yüksek bir karşılaşma olduğunu belirterek, "İyi bir performans ortaya koyduk. Özellikle ikinci topların kazanımı önemliydi, bizler için belirleyiciydi. Hedefimiz bu anlamda maçı kazanmaktı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, "Öncelikle zor bir maçtı. Rakip de bugün bana göre iyi bir maç çıkardı, iyi mücadele ettiler. Bizim maç içerisinde düzeltmemiz gereken şeyler vardı ve bunu yapmayı başardık. 3 puanı aldık, zor bir maçtı. Önemli olan 3 puandı. Her ne kadar zemin zorlu da olsa 3 puanı almak bizler açısında değerli ve önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.

"Güzel bir atmosfer vardı"

Körfez ekibinin taraftarları ve stat atmosferine yönelik soruya Talisca, "Güzel bir atmosfer vardı. Zaten normal, Fenerbahçe'ye karşı bir maç oynanıyordu. Taraftarlar da iyi bir atmosfer oluşturdu. Ben de futbolcu olarak böyle bir ambiyansta oynamayı tercih ederim. Daha keyif veren bu" ifadelerini kullandı.

"İyi bir performans ortaya koyduk"

Takımın bugün kolektif bir oyun ortaya koyduğuna vurgu yapan Talisca, "İyi bir performans ortaya koyduk. Özellikle ikinci topların kazanımı önemliydi, bizler için belirleyiciydi. Rekabeti yüksek bir maçtı. Hedefimiz bu anlamda maçı kazanmaktı" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kocaelispor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kocaelispor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
