Fenerbahçe, Kocaelispor\'u Önünde 1-0 Önde Kapattı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada soldan Asensio'nun kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu kurtardı.
8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazdan Rivas'ın sert şutunda top auta çıktı.
16. dakikada sol kanattan Ahmet Oğuz'un kullandığı köşe atışında kaleci Ederson'un uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayında buluşan Haidara'nın pasında Can Keleş'in şutunda top az farklı dışarı gitti.
45. dakikada Asensio'nun sol kanattan ortasında arka direkte En-Nesyri'nin şutu savunmadan döndü. Dönen topa Alvarez'in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
45+1 dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Asensio'nun sert vuruşunda üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Kocaeli
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Massadio Haidara, Anfernee Dijksteel, Karol Linetty, Cafumana Show, Habib Keita, Can Keleş, Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Muharrem Cihan, Hrvoje Smolcic, Daniel Agyei, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Mahamadou Susoho, Samet Yalçın, Joseph Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Alvarez, Antony Musaba, Anderson Talisca, Marco Asensio, En-Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Yğit Efe Demir Dorgeles Nene, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın,
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Gol: Asensio (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Rigoberto Rivas, Selçuk İnan (Teknik Direktör), Karol Linetty (Kocaelispor), Alvarez (Fenerbahçe) - KOCAELİ
