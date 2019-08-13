Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı
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Fenerbahçe Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı

47 dakika önce

- Fenerbahçe Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldıİSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreni, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu üyeleri ve sporcuların katılımı ile yapıldı.

- Fenerbahçe Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı
İSTANBUL - Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreni, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu üyeleri ve sporcuların katılımı ile yapıldı.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sarı-lacivertli kulübün amatör branş sporcuları katıldı.
Törende misafirlerle bayramlaşan ve bir konuşma yapan Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Kulübümüzün her sene düzenlediği bayram kutlamasına hoş geldiniz. Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Kulüp çalışanlarının, taraftarın, sporcuların ve Fenerbahçe'ye gönül veren tüm herkesin bayramı kutlu olsun" şeklinde konuştu.
Küçük'ün ardından kürsüye gelen Sevil Zeynep Becan ise şunları söyledi:
"Sizleri başkanım ve yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramlaşmak ve bayramlarda bir araya gelmek bizim geleneğimiz. Bir aradaysak; güçlüyüz, kuvvetliyiz çünkü biz Fenerbahçeliyiz."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bayramlaşma töreninde yer almadı.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
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