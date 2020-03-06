Fenerbahçe Kulübünden Abdullah Avcı açıklaması Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'yla anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'yla hiçbir görüşme yapılmadığı aktarılarak, "Kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur." denildi.

Öte yandan Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'la oynanacak maçta sarı-lacivertlilerin başında antrenör Zeki Murat Göle'nin çıkacağı, camiadaki tecrübeli isimlerin de Göle'ye destek sağlayacağı kaydedildi.