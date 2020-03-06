Fenerbahçe Kulübünden Abdullah Avcı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünden Abdullah Avcı açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübünden Abdullah Avcı açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'yla anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübünden Abdullah Avcı açıklaması Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'yla anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'yla hiçbir görüşme yapılmadığı aktarılarak, "Kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur." denildi.

Öte yandan Süper Lig'in 25. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'la oynanacak maçta sarı-lacivertlilerin başında antrenör Zeki Murat Göle'nin çıkacağı, camiadaki tecrübeli isimlerin de Göle'ye destek sağlayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü, Abdullah Avcı, Göle, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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