Fenerbahçe Liderine Saldırı: 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Fenerbahçe Liderine Saldırı: 7 Kişi Tutuklandı

06.01.2026 17:51
İbrahim Gümüştekin'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar ilçesinde 30 Aralık 2025 tarihinde Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi bizzat gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 kişinin 3 Ocak'ta yakalandığını, operasyon sırasında yapılan aramalarda, 1 adet el bombası olarak tabir edilen patlayıcı, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

Fenerbahçe, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

