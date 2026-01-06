Fenerbahçe Liderine Saldırı: 7 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar ilçesinde 30 Aralık 2025 tarihinde Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi bizzat gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 kişinin 3 Ocak'ta yakalandığını, operasyon sırasında yapılan aramalarda, 1 adet el bombası olarak tabir edilen patlayıcı, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildiğini duyurmuştu.