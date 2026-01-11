Fenerbahçe Opet Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Opet Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

11.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı 86-66 yenerek Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı aldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 3, Meesseman 17, Rupert 16, McBride 15, Williams 6, McCowan 11, Allemand 8, Alperi Onar 3, Tuana Vural, Meltem Avcı Yılmaz

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Williams 15, Oblak 13, Ayşe Cora Yamaner 11, Elif Bayram 2, Gökşen Fitik 6, Juhasz 5, Kuier 10, Sude Yılmaz, Derin Erdoğan, Zeynep Şevval Gül

1. Periyot: 21-16

Devre: 47-35

3. Periyot: 63-55

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı, final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

Derbi karşılaşmasında rakibini 86-66 mağlup eden Fenerbahçe Opet, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Yılmaz Argüden, Gülşah Akkaya, Ali Türkmen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri Ufuk Şansal, Erdem Sezer, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübü Başkanı Veli Deveciler de izledi.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Galatasaray, Fenerbahçe, Basketbol, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi

20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:30:31. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.