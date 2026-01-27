Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun ikinci tur beşinci maçında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini ağırlayacak.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grubunda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında İtalya'nın Umana Reyer takımını deplasmanda 71-61 yendi.
Casademont Zaragoza ise 6 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayarak 3. sırada kendine yer buldu.
Fenerbahçe Opet, ikinci turda İspanyol temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadelede rakibini 95-64 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?