Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor

22.01.2021 18:41
Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor, System.String[]

Mesut Özil ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılacak olan Diego Perotti'nin yerini Bright Osayi-Samuel ile dolduruyor. Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcu için QPR ile her konuda anlaştı.

Fenerbahçe, Mesut Özil ve Attila Szalai'nin ardından bir transferi daha bitirme aşamasına geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel transferini devre arasında bitirmek için çalışan Fenerbahçe, QPR ile anlaşma sağladı.

23 MAÇTA 6 GOLE KATKI YAPTI

Her iki kanatta da oynayabilen Nijeryalı futbolcu bu sezon 23 maçta 3 gol, 3 asist üretti. Nijeryalı, bu sezon 56 kezle Championship'te en fazla çalım atan futbolcu.

Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor

Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor - Son Dakika Spor


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