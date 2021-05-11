Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçından notlar

11.05.2021 20:13
Demir Grup Sivasspor maçından notlar, System.String[]

Sarı-lacivertli ekipte tek değişiklikGökhan Gönül 11'deFenerbahçe'de 5 eksikLemos kadroda yer almadı Rıza Çalımbay'dan 2 değişiklikSivasspor'da 6 eksik Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya "Özgür Filistin" tişörtleri ile çıktıMustafa AKIN / İSTANBUL, – Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe,...

Sarı-lacivertli ekipte tek değişiklik

Gökhan Gönül 11'de

Fenerbahçe'de 5 eksikLemos kadroda yer almadı Rıza Çalımbay'dan 2 değişiklik Sivasspor'da 6 eksik Fenerbahçe ile Sivasspor sahaya "Özgür Filistin" tişörtleri ile çıktı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, – Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Hakan Yemişken üstlendi.Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı yedekler arasında bekletirken yerine geçen maçta sağ bekte görev alan Ozan Tufan'a görev verdi. Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'dan boşalan yere ise Gökhan Gönül'ü dahil etti.Emre Belözoğlu, Sivasspor karşılaşmasına şu 11'le çıktı: "Harun, Gökhan, Szalai, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia."GÖKHAN GÖNÜL 11'DESarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Demir Grup Sivasspor maçında 11'de görevlendirildi. Ligde geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına yedek soyunan ve oyuna sonradan dahil olan Gökhan Gönül, Sivasspor maçında ise 11'de forma giydi.FENERBAHÇE'DE 5 EKSİKFenerbahçe'de 5 futbolcu, Sivasspor maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor maçında takımını yalnız bıraktı.LEMOS KADRODA YER ALMADISarı-lacivertli ekipte Mauricio Lemos ise Sivasspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Uruguaylı futbolcu teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.RIZA ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİKDemir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Claudemir'in yerine orta sahada Cofie'ye, Erdoğan Yeşilyurt'un yerine ise Ninga'ya şans tanıdı. Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı: "Ali Şaşal, Uğur, Caner, Robin, Ahmet, Cofie, Fajr, Hakan, Gradel, Ninga, Kayode."SİVASSPOR'DA 6 EKSİKSivasspor'da 6 futbolcu Fenerbahçe maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabare, Mamadou Samassa, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Samba Camara, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi. FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR SAHAYA "ÖZGÜR FİLİSTİN" TİŞÖRTLERİ İLE ÇIKTIBu arada Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, maçtan önce ısınma bölümüne Filistin'e destek mesajları veren tişörtleriyle çıktı. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları, karşılaşma öncesi de unutulmadı. İki takım futbolcularının giydikleri tişörtlerin üzerlerinde Türkiye ve Filistin bayrakları yer alırken, Türkçe ve İngilizce olarak 'Özgür Filistin' ve "Free Palestine" yazıları yer aldı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımı, Filistin halkına yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla seremoniye de bu tişörtlerle çıktı.


Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar
Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Fenerbahçe, Filistin, Mescit, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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