Fenerbahçe, Süper Kupa Finali İçin Stadyumda

Fenerbahçe takım otobüsü, Turkcell Süper Kupa finali için müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu derbinin hazırlıklarını tamamlayarak, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs mücadelenin oynanacağı stada giriş yaptı. - İSTANBUL