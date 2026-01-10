Fenerbahçe, Süper Kupa Finali İçin Stadyumda - Son Dakika
Fenerbahçe, Süper Kupa Finali İçin Stadyumda

Fenerbahçe, Süper Kupa Finali İçin Stadyumda
10.01.2026 18:30
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali için stada geldi.

Fenerbahçe takım otobüsü, Turkcell Süper Kupa finali için müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu derbinin hazırlıklarını tamamlayarak, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs mücadelenin oynanacağı stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

