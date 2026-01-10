Fenerbahçe Süper Kupa'yı Aldı - Son Dakika
Fenerbahçe Süper Kupa'yı Aldı

10.01.2026 23:49
Başkanvekili Murat Salar, Guendouzi'nin transferini ve kazanılan Süper Kupa'nın önemini vurguladı.

FENERBAHÇE Başkanvekili Murat Salar, "Guendouzi iyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çabuk uyum sağladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye devam eder" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe'de Başkanvekili Murat Salar, karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuştu. Zorlu hava şartlarına rağmen tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür eden Salar, elde edilen başarının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti. Salar, "Öncelikle bu zorlu hava koşullarında buraya kadar gelen, Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayan 34 bin taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ekranları başında bizi izleyen, desteklerini hissettiren bütün Fenerbahçe camiasına çok teşekkür ediyoruz. Bu bir başlangıç bizim için. Güzel bir başlangıç oldu. Başkanımız Sadettin Saran'ın liderliğinde ilk kupamızı aldık. İnşallah bundan sonra da geriye kalanlarda da başarılı olacağız ve camiamızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Tekrardan burada, bu zorlu hava koşullarında takımımızı destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamızı, oyuncularımızı, takımımızı tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzde lig maçları var. Oraya konsantre olacağız" dedi.

'SÜPER KUPA'YI ALDIK'

Kazanılan Süper Kupa'nın lig için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını belirten Murat Salar, "Mutlaka pozitif bir gelişme bu. Süper Kupa'yı aldık. Çok değerli. Bütün destekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Final maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen ve gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçilen Matteo Guendouzi hakkında da konuşan Salar, Fransız futbolcunun transfer gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Guendouzi iyi bir oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye transfer oldu. Çabuk uyum sağladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda tek bir oyuncu değil, bütün takım aynı performansı göstermeye devam eder."

Kaynak: DHA

