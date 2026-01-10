Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı

10.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

FENERBAHÇE, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı.

Maça topa hakim olarak başlayan Fenerbahçe, 28'inci dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 48'inci dakikada ise Jayden Oosterwolde skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Kupa 2025'in sahibi oldu. Fenerbahçe, kupasını maçın ardından düzenlenen törenle aldı. Törende oyuncular ve teknik ekip tek tek gelerek önce madalyalarını aldı. Daha sonra TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Mecnun Otyakmaz, sarı-lacivertli ekibe kupasını takdim etti. Kupayı ilk olarak kaptan Milan Skriniar kaldırırken tüm takım coşkuyla kutlama yaptı. Kupayla birlikte taraftara giden sarı-lacivertli futbolcular, tezahüratlara eşlik etti ve bol bol fotoğraf çektirdi. Bu kupa Fenerbahçe'nin 4'üncü Süper Kupası oldu. Sarı-lacivertlilerin 6 tane de Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunuyor.

Öte yandan sahadan 2-0 mağlup ayrılan Galatasaray ise kupa seremonisine katılmadı.

MAÇIN OYUNCUSU MATTEO GUENDOUZI SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa final maçının en iyi oyuncusu seçildi. Maça ilk 11'de başlayan Guendouzi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Öte yandan 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, mücadeleci oyun tarzıyla taraftarlardan sık sık alkış aldı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Süper Kupa, Turkcell, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Trump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

21:51
Trump’tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
Trump'tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:58
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 22:05:43. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.