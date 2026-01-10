Fenerbahçe Süper Kupa'yı Kazandı

FENERBAHÇE, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı.

Maça topa hakim olarak başlayan Fenerbahçe, 28'inci dakikada Matteo Guendouzi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 48'inci dakikada ise Jayden Oosterwolde skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Kupa 2025'in sahibi oldu. Fenerbahçe, kupasını maçın ardından düzenlenen törenle aldı. Törende oyuncular ve teknik ekip tek tek gelerek önce madalyalarını aldı. Daha sonra TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Mecnun Otyakmaz, sarı-lacivertli ekibe kupasını takdim etti. Kupayı ilk olarak kaptan Milan Skriniar kaldırırken tüm takım coşkuyla kutlama yaptı. Kupayla birlikte taraftara giden sarı-lacivertli futbolcular, tezahüratlara eşlik etti ve bol bol fotoğraf çektirdi. Bu kupa Fenerbahçe'nin 4'üncü Süper Kupası oldu. Sarı-lacivertlilerin 6 tane de Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunuyor.

Öte yandan sahadan 2-0 mağlup ayrılan Galatasaray ise kupa seremonisine katılmadı.

MAÇIN OYUNCUSU MATTEO GUENDOUZI SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa final maçının en iyi oyuncusu seçildi. Maça ilk 11'de başlayan Guendouzi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Öte yandan 90 dakika sahada kalan Fransız futbolcu, mücadeleci oyun tarzıyla taraftarlardan sık sık alkış aldı.