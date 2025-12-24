Fenerbahçe Taraftarları Saran'a Destek İçin Toplandı

Fenerbahçeli taraftarlar, gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek amaçlı stat önünde toplandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a destek amaçlı sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda taraftarlar Saran için tezahüratta bulundu.
Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri, kulübün stadına gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
Öte yandan, Sadettin Saran'ın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
