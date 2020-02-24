Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı

32 dakika önce

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Galatasaray mağlubiyetinin ardından istifa ettiği konuşulan Ersun Yanal, Ülker Stadyumu'ndan ayılırken "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1999 yılından sonra ilk kez Kadıköy'de yenmeyi başarırken Fenerbahçe son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü.

Maç sonu tribünlerden "Ersun Yanal istifa" sesleri yükseldi. Ardından da kamuoyunda Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edildi.

Ancak Yanal, istifa haberlerini yalanladı.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Tecrübeli teknik adam, "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam" dedi.

Bu arada 58 yaşındaki teknik adam Ülker Stadı'ndan takım otobüsü ile değil, özel aracıyla ayrıldı. Maçtan 2 sat sonra stadyumdan ayrılan Yanal'a yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti. (Skorer)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı
Ersun Yanal, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:43 
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