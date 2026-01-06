Fenerbahçe Tribün Liderine Saldırı: 7 Gözaltı - Son Dakika
Fenerbahçe Tribün Liderine Saldırı: 7 Gözaltı

Fenerbahçe Tribün Liderine Saldırı: 7 Gözaltı
06.01.2026 15:39
İbrahim Gümüştekin'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Olay, 30 Aralık saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

'7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli bugün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Tribün Liderine Saldırı: 7 Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe Tribün Liderine Saldırı: 7 Gözaltı - Son Dakika
