Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor, System.String[]

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalıştı ve takımla birlikte antrenmanda yer almadılar. Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç takıma katılarak antrenmanın tamamında yer aldılar. Zanka, Dirar, Zajc, Isla, Rodrigues, Altay ve Ferdi ise milli takımdan henüz dönmediler.


Sarı lacivertliler, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:56 
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