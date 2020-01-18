Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu - Son Dakika Spor

Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu

6 saat önce

Bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için Gaziantep'te bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, temsilci üyelikten kongre üyeliğine avantajlı geçiş kampanyasından yararlanan Gaziantepli üyelerle bir araya geldi.

Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu, System.String[]

Bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı için Gaziantep'te bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, temsilci üyelikten kongre üyeliğine avantajlı geçiş kampanyasından yararlanan Gaziantepli üyelerle bir araya geldi.


Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği geceye Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Sevil Becan, Kemal Danabaş, Ömer Okan, Selahattin Baki, Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin'in yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölge Dernekleri ve davetliler katıldı.


Gerçekleşen buluşmada açılış konuşmasını Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Sinan Camcıoğlu yaptı. Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan ise daha demokratik ve katılımcı bir Fenerbahçe için temsilci üyelere kongre üyeliğine geçmeleri çağrısında bulundu. Yeni kongre üyeleri ise kulübün başlattığı avantajlı kampanyadan tüm temsilci üyelerin yararlanması gerektiğini vurguladı.


Fenerbahçe yöneticileri, temsilci üyelikten kongre üyeliğine geçen üyelere rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği de yönetim kurulu üyelerine hediyeler takdim etti.


Gecenin sonunda ise Fener Ol kampanyasına destek olan misafirlere çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım
Buca Belediyesporlu Ömer Türker, Fenerbahçe'ye transfer oldu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe sol bek transferini haftaya oynatır Menajer Domenico, Ricardo Rodriguez transferini bitiriyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe yöneticileri, Gaziantepli kongre üyeleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]