Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar Yaklaşık 10 Gün Yok

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar Yaklaşık 10 Gün Yok

23 dakika önce

Fenerbahçe'nin devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar Yaklaşık 10 Gün Yok, System.String[]
Fenerbahçe'nin devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Göztepe maçını ayağına aldığı darbe sonucu tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın MR'ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonucunda Sadık'ın yaklaşık 10 gün oynayamayacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:21 Kaynak: AA

Evkur, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Spor
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