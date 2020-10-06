Fenerbahçeli Zanka, Kopenhag'a transfer oldu
Transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi Mathias Zanka Jorgensen'i FC Kopenhag'a gönderdi.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de son günde Danimarkalı stoper Zanka ile yollarını ayırdı.
Perotti, Pelkas ve Ademi transferleri sonrasında yabancı sınırını 14'e düşürmesi gereken Fenerbahçe, stoper Mathias Zanka Jorgensen'i FC Kopenhag'a gönderdi.
İNGİLTERE'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ
2019'da 2 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'dan transfer edilen Zanka, sezonun 2. yarısında Düsseldorf forması giymişti.
Danimarkalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıktı.
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