Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti - Son Dakika

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti

6 saat önce

Erdek Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can, geçirdiği kalp krizi neticesi hayatını kaybetti.

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti, System.String[]

Erdek Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can, geçirdiği kalp krizi neticesi hayatını kaybetti.


Erdek ilçesinde bir dönem Doğru Yol Partisi Erdek Belediye Meclisi Üyesi olan dönemin Erdek Belediyesi Başkan Vekili olarak da görev yapan, Erdek Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can, Çuğra Bölgesi'ndeki bir otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Can'ın öldüğünü belirledi. 2011 yılında da kalp krizi geçiren Emin Can'ın ani ölümü Erdek'te üzüntü ile karşılandı.


Emin Can için bugün Erdek Belediyesi önünde tören düzenleneceği öğrenilirken, cenazesinin öğle namazını müteakip Yalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
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