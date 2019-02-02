Son Dakika Haberleri: Fenomen Çiğ Köfteciden Tepki Çeken Hareket

Fenomen Çiğ Köfteciden Tepki Çeken Hareket

52 dakika önce

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere önce vurdu, ardından onları kovaladı.

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere önce vurdu, ardından onları kovaladı.

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, bu sefer ortaya çıkan başka bir videoyla gündeme geldi. Videoda çiğ köftecinin dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendiği görülüyor. Çiğ köfteci ardından gençlere vurarak kovalıyor. O anların videosu sosyal medyada yayınlanınca fenomen çiğ köfteci büyük tepki topladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

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