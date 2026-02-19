Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı - Son Dakika
Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı
19.02.2026 09:48
İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir hakkında, sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Demir sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle Deniz Sinan Demir hakkında adli süreç başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine raporlama ve kimlik tespiti talimatı verildiği, ayrıca gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulanmasının istendiği kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTI

Deniz Sinan Demir'in sabah saatlerinde gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

Deniz Sinan Demir, sosyal medya içerik üreticisi olarak tanınıyor. Demir'in Instagram hesabında yaklaşık 70 bin takipçisi bulunuyor.

Son Dakika Yaşam Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

SON DAKİKA: Fenomen Deniz Sinan Demir gözaltına alındı - Son Dakika
