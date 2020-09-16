Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı

Bir döneme damga vuran evlilik programları ile adını duyuran gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı.
RTÜK tarafından yasaklanan evlilik programlarında eş arayan Hanife Gürdal, kısa sürede adını herkese duyurmayı başarmıştı. Programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hanife, daha sonra sürpriz bir karara imza atarak Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirmişti.
Evlilikleri dolu dizgin devam eden ikilinin mutlulukları kısa sürdü. 9 ay süren evliliklerini noktalayan Hanife ve eşi, sosyal medyadan birbirlerine ait fotoğrafları da sildi.
Fenomen gelin adayı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hanife'nin bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:16
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