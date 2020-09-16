Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı

ciciiiii:

vay bee vallahi şaka gibi bi dünyadayız hanifeye bak olsun kız ünlü oldun 2 tane krem alır çıkarsın tamam işte bizim 1 yılda kazandığımızı kazanırsın.. olsun ben bu ay mesela 2780 alcakken 2400 aldım 380 vergiye gitti ne olur ki he bide nisanda düğünüm var olsun bu parayla onada hazırlanırız .. :)) neyse Allah ıslah etsin arkadaşlar ıslah ..binlerce şükür halimize