Ferdi Özbeğen'in Hayatı Film Oluyor

Piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen'in hayatı film olacak.
Yapımcılığını Orchestra Content'in, yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği filmin senaryosunu Yiğit Güralp kaleme aldı.
Mal varlığını Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Özbeğen'in hayatını anlatan film, Türk Eğitim Vakfı ile Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen'in danışmanlığında yapılıyor.
Özbeğen'in yaşam hikayesini yansıtacak yapımın 2027 yılında vizyonda olması planlanıyor.
