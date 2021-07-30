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Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı - Son Dakika

Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı

30.07.2021 10:41

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Ferdi Tayfur, son imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 75 yaşındaki Tayfur, beyazlamış sakalları ve saçlarıyla adeta bambaşka birine döndü.

Geçtiğimiz yıl organ bağışı yaptıran Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren Tayfur'un son hali de dikkat çekti.

SAÇLARI VE SAKALLARI BEYAZLADI

Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı. Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının sol haline ise sevenlerinden beğeni yağdı.

İşte Ferdi Tayfur'un yeni imajı:

Sanatçı Ferdi Tayfur'un yeni imajını görenler tanımakta güçlük çekti
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı

Ferdi Tayfur, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı - Son Dakika Magazin


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