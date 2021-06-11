Üye Girişi
Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı - Son Dakika

Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı

11.06.2021 14:23

Dün akşam sezon finali yayınlanan Camdaki Kız'da Feride ve Cana'nın sahnesi olay oldu. Kızının mutlu olması için susmayı seçen Feride'nin Sedat'la gördüğü Cana'nın saçlarına yapışması izleyicileri ekrana kilitledi. Twitter'da kısa sürede gündem olan sahne için "Ülkece rahatladık" yorumu yapıldı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın 9. bölümünde yaşananlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Feride'nin kızının yuvasını yıkmaya çalışan Cana'ya yaptıkları sezon finaline damga vurdu.

FERİDE, KIZININ MUTLULUK İÇİN TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Cana'nın söylediklerinden sonra kızının mutluluğu için susan Feride, farklı bir tavır takınarak her şeyin sorunsuz ilerlemesi için bir adım attı. Hatta Feride Hanım, aynı gece Muzaffer'i çağırarak Nalan'ı ona emanet etti.

Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

FERİDE, CANA'NIN SAÇLARINA YAPIŞTI

Oteldeki hazırlıklar sırasında annesinin yıllardır söyledikleri kafasında dönen Nalan, bir hayli stres olurken; Cana da Sedat'a bir kez daha vedalaşmayı teklif etti. Düğün günü dayanamayan Sedat, Cana ile kimsenin olmadığı bir yerde öpüştü. Sedat ve Cana'yı birlikte görünce sinirden deliye dönen Feride, beklenmedik bir hamle yaptı. Asansör beklerken Cana'nın saçına yapışan Feride, kendisinin kimseye benzemediğini Sedat ile ikisini ayıracağını belirterek "Seni fazla serbest bırakmışlar. Ben sana öğreteceğim namusu" dedi.

Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

TWITTER'I SALLADI

Cana ve Feride'nin sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Hesaplarından sahneyi paylaşan binlerce kullanıcı "Ülkece rahatladık" ve "Son metres bükücü Feride" yorumlarını yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Camdaki Kız'da Feride'nin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu
Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı

Gülseren Budayıcıoğlu, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı 14:21 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı 14:15 Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? 13:38 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?
Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi 13:29 Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum 13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti 12:11 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek

Son Dakika Haberleri
14:23 Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı
14:23 Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı
14:20 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
14:19 Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu
14:14 Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı
14:05 Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı
13:55 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, K-Pop için sert konuştu: Kötü bir kanser gibi
13:38 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?
13:37 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti
13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı Kaza yapıp polisin 'dur' ihtarına uymadı! 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı         
14:24
Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu         
14:20
Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı         
14:06
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti         
13:37
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı         
12:35
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor         
11:14
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 14:36:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement