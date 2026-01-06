Feride Özboyacı Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın yaşamını yitiren annesi Feride Özboyacı (75) toprağa verildi. Özboyacı, cenazede taziyeleri kabul etti.
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Özboyacı'nın cenazesi bugün Konya'ya getirildi. Özbayacı, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine kent protokolü, milletvekilleri ve Özboyacı ailesinin yakınları katıldı. Selman Özboyacı, cenazede taziyeleri kabul etti.
