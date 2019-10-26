Son Dakika Haberleri: Feridun bizi çok zorlamadı
Son Dakika Magazin Feridun bizi çok zorlamadı

Feridun bizi çok zorlamadı

25 dakika önce

Feridun Düzağaç'ın sevilen hit'lerinden "Alev Alev"i yeniden yorumlayan Yaşar, şunları söyledi: "Bu şarkıyı Feridun Düzağaç'tan isteyen çok olmuş ama kimseye vermemiş.

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Feridun Düzağaç'ın sevilen hit'lerinden "Alev Alev"i yeniden yorumlayan Yaşar, şunları söyledi: "Bu şarkıyı Feridun Düzağaç'tan isteyen çok olmuş ama kimseye vermemiş. Herhalde bir kadın sesinden duymak onu heyecanlandıracaktı, belki de ters köşe bir kadın sesinden... Sağ olsun bizi çok zorlamadı."


Demet bana hediye almasın


Ebru Yaşar, Demet Akalın'ın Berkay'ın eşine hediye ettiği saat ve sonrasında yaşadıkları polemik hakkındaki soruyu da yanıtladı: "Demet bana sakın hediye alma canım... Ben arkadaşımdan ne o kadar pahalı hediye isterim, ne de o kadar pahalı hediye alırım. Keşke onlar da büyük, pahalı hediyeye tenezzül etmeyerek kabul etmeselerdi. Kızcağız da almış, ondan sonra değiştirilince haklı olarak zoruna gitmiş. O gün solundan uyanmıştır, sinirlenmiştir. 'Niye siz benim hediyemi değiştirdiniz' durumu olabilir."

Feridun Düzağaç, Demet Akalın, Ebru Yaşar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:44 
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