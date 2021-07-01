Ferizli'de kurban kesim yerlerinde hazırlıklar başladı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hayvan besiciler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kesim yerlerinde hazırlıklarına başladı.
Gölkent Mahallesi'nde çiftliğinde büyük ve küçükbaş hayvancılık yapan Erhan Mete, AA muhabirine, hayvanlarının devamlı olarak veteriner kontrolünden geçtiğini belirtti.
Kurbanlık fiyatlarının her yıl arttığını, ailelerin genel olarak büyükbaşları tercih ettiklerini anlatan Mete, vatandaşların alım yaparken hayvanın yaşının uygunluğuna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Mete, kesim esnasında hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkati çekti.
Kaynak: AA
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