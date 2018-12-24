Son Dakika Haberleri: Ferizli'de Yangın

Ferizli'de Yangın

1 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Halit Molla Caddesi üzerinde bulunan Hasan Demirci'ye ait iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Hasan Demirci, Sakarya, Ferizli, Güncel
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