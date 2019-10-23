Son Dakika Haberleri: Fernando Muslera: "Courtois'i tebrik etmek lazım"
Son Dakika Spor Fernando Muslera: 'Courtois'i tebrik etmek lazım'

Fernando Muslera: "Courtois'i tebrik etmek lazım"

1 saat önce

Kötü oynamadıklarını vurgulayan Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı açık; bu tip maçlarda yakaladığınızı atacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Kötü oynamadık ama kaybettik. Hala şansımız var ama bu konulara dikkat etmeliyiz" dedi.

Fernando Muslera:

Kötü oynamadıklarını vurgulayan Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı açık; bu tip maçlarda yakaladığınızı atacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Kötü oynamadık ama kaybettik. Hala şansımız var ama bu konulara dikkat etmeliyiz" dedi.


Fernando Muslera sözlerini "Dört tane net pozisyon bulduk, bunları atmanız lazım. Thibaut Courtois'yı da tebrik etmek lazım. Bu seviyede atamazsanız, sonuç gelmez. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden gol bulmanız gerekiyor. Şimdi önümüzdeki maçlarda iyi işler yapmalıyız" ifadeleriyle tamamladı.

Fernando Muslera, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:49 
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