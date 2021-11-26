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Ferrari'den kişiye özel model: BR20 - Son Dakika

Ferrari'den kişiye özel model: BR20

26.11.2021 16:20
Ferrari'den kişiye özel model: BR20

Ferrari’nin özel projeler serisine eklenen ve kişiye özel tasarlanan BR20 modeli tanıtıldı.

Ferrari'nin özel projeler serisine eklenen ve kişiye özel tasarlanan BR20 modeli tanıtıldı.

Maranello'nun ürün yelpazesindeki en seçkin modeller arasındaki yerini alan ve tamamen müşterisinin beklentilerine göre geliştirilen BR20, sadece bir adet üretilecek.

GTC4Lusso platformu üzerine geliştirilen iki kişilik V12 coupe, felsefesi ve tasarım yaklaşımı açısından, 1950'lerin ve 60'ların Ferrari modellerine hiçbir nostaljik ipucu olmadan gönderme yapıyor. Aynı zamanda, 410 SA ve 500 Superfast dahil olmak üzere Ferrari tarihinin en ikonik 12 silindirli modellerinden bazılarının özgü tasarım unsurlarını da harmanlıyor. BR20, Ferrari'ye has zarafeti gözler önüne sererken, kaslı yapısıyla da sportifliği yansıtıyor.

Ferrari'den kişiye özel model: BR20

Kişiye özel otomobil

BR20 geliştirilirken; baz alınan GTC4Lusso'nun iki arka koltuğu, otomobilin zarif fastback çizgisine ekstra dinamizm eklemek için iptal edildi. BR20, gövde orantılarını vurgulayan bir siluet oluşturmak için tasarlanan özel arka çıkıntısı sayesinde GTC4Lusso'dan 3 inç daha uzun olacak şekilde tasarlandı. Modelin tasarım sürecinin temel taşlarından biri de kabin hacminde yapılan radikal değişiklik oldu. Flavio Manzoni liderliğindeki tasarım ekibine, güçlü ve tutarlı bir dış tasarım teması sunan yenilikçi gövde oranları, A sütunundan arka spoylere kadar uzanan bir çift kemer izlenimi yarattı. Kemerin arka hacmi, hava çıkışı ile aerodinamik bir kanal oluşturmak için oyuldu. Bu oyuk, spoylerin altındaki siyah arka kaplama tarafından gizlendi. Ferrari'nin "uçan payanda" temasının modern yorumu, sadece Ferrari'nin GT geleneği değil, aynı zamanda 599 GTB Fiorano gibi otomobillerindeki tasarım ipuçlarını da birbirine bağlıyor. Aracın kaslı arka tamponu da otomobilin agresif görünümüyle uyumlu bir tablo oluşturuyor. Çift stop lambaları, alt gövdede aktif kanatlara sahip aerodinamik difüzöre entegre edilen, özel olarak tasarlanmış çift yuvarlak egzoz çıkışlarıyla beraber görsel bir uyum yaratıyor.

Ferrari'den kişiye özel model: BR20

BR20'deki karbon fiber detaylar ise otomobilin keskin dinamik özelliklerini ve güçlü performansını vurguluyor. Yüksek, kıvrımlı marşpiyeler, çamurluklardaki ön hava çıkışlarını vurgularken, otomobilin yandan görünüşüne ayrı bir dinamizm katıyor. 20 inçlik elmas kesim jantlar ve geniş ön ızgaranın üst kısmındaki karbon fiber parça, diğer türünün tek örneği Ferrari modelleriyle tasarım açısından bütünlük oluştururken, krom yan eklentiler otomobilin dinamik ön cephesini vurguluyor.

BR20'nin özgün kişiliği, ön ızgaraya güçlü bir üç boyut hissi veren yeni yatay çıtalarla daha da vurgulanıyor. Modifiyeli edilmiş farlar da dahil birçok parçanın BR20 için özel olarak tasarlandığı projede; GTC4Lusso'ya kıyasla daha alçak konumlandırılan ve ince gündüz farlarıyla motor kaputu, daha uzun ve şık bir görünüm sergiliyor. BR20'nin iç mekanı müşterisinin isteği paralelinde; çift ton kahverengi deri ve karbon fiber ile süsleniyor. Koyu kahverengi "Heritage Testa di Moro" deri ile kaplanan koltukları özel bir desen ve gümüş çapraz dikişler tamamlıyor. Ön camdan arka cama kadar kesintisiz bir şekilde akan kabin hacmi tam bir ferahlık hissi sunuyor. Karbon fiber eklentiler iç mekanı, arka kısmı, bagajı ve kapı kollarını süslüyor.

Ferrari'den kişiye özel model: BR20

Otomobil, Ferrari, Karbon, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Ferrari'den kişiye özel model: BR20 - Son Dakika


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