Ferrari, Vettel'in yerine Carlos Sainz'i getirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ferrari, Vettel'in yerine Carlos Sainz'i getirdi - Son Dakika Spor

Ferrari, Vettel'in yerine Carlos Sainz'i getirdi

11 dakika önce

Formula 1 takımlarından Ferrari, Alman pilot Sebastian Vettel ile yolların ayrılmasının ardından takıma İspanyol sürücü Carlos Sainz'i dahil ettiklerini resmen açıkladı.

Ferrari, Vettel'in yerine Carlos Sainz'i getirdi, System.String[]

Formula 1 takımlarından Ferrari, Alman pilot Sebastian Vettel ile yolların ayrılmasının ardından takıma İspanyol sürücü Carlos Sainz'i dahil ettiklerini resmen açıkladı.


Formula 1 ekiplerinden Ferrari, Alman pilot Sebastian Vettel'in boşluğunu doldurdu. Ferrari'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol sürücü Carlos Sainz ile 2021'de başlamak üzere iki yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.


25 yaşındaki pilot, 2021 yılında itibaren Ferrari ile yarışacağı için çok mutluluğu dile getirirken, takımla geleceğiyle ilgili olarak da heyecanlı olduğunu söyledi.


Ferrari Takım Müdürü Mattia Binotto da konuyla ilgili olarak, "Carlos'un 2021 sezonundan itibaren Ferrari'ye katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Zaten beş yıllık deneyime sahip olan Carlos, çok yetenekli olduğunu kanıtladı" dedi.


Carlos Sainz, kariyerinde Toro Rosso, Renault ve McLaren ile toplam 102 kez yarıştı, 1 kez 3. oldu.


Ferrari, 2021 sezonunda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisi ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Ferrari, Pilot, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:45 Kaynak: İHA

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