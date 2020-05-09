Festtogether Evde başladı - Son Dakika
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Festtogether Evde başladı

6 saat önce

Müziğin birleştirici gücünü merkeze koyarak, "eğlen iz bırakma" söylemiyle sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren ve sosyal fayda odağı ile hayata geçen sürdürülebilir müzik festivali Festtogether Evde başladı.

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Müziğin birleştirici gücünü merkeze koyarak, "eğlen iz bırakma" söylemiyle sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren ve sosyal fayda odağı ile hayata geçen sürdürülebilir müzik festivali Festtogether Evde başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında YouTube üzerinden canlı yayınlanacak festival, gün boyu devam edecek.

Konserler ve sohbetlerin yer alacağı dijital festivalin açılış konuşmasını evinden katılarak yapan oyuncu Mert Fırat, "Bugüne kadar birçok yerde birlikte olduk aslında, oyunlarda, konserlerde, festivallerde. Şu an küçük bir fark var ama karşımda kimlerin olduğunu asla göremiyorum. Bana biraz tuhaf hissettiriyor ama yine de heyecanlandırıyor." dedi.

Sosyal mesafe insan hayatına girmeden önce gerçekleştirilen Festtogether'ın ikincisi için ekran karşısında olduğunu anlatan Fırat, "Bugün hem müzik bir an bile susmayacak hem de üreten, hayal eden, yaratan nice insan evlerimize sizlerle 'merhaba' diyecek. Sizlerle buluşacak ve birlikte üretmenin, birlikte katkı sunmanın keyfini yaşayacağız." diye konuştu.

"Müziğin ve sohbetin birleştirici gücüne sığınarak evlerinize konuk olacağız"

Fırat, Festtogether'ın geçen sene sürdürülebilir müzik festivali fikriyle yola çıktığını ve bu yolda çevrenin, iklimin insan hayatına etkilerini hatırlatmak istediklerini dile getirdi.

Festivalin bu yıl çevrim içi gerçekleştirilmesi dolayısıyla daha büyük bir kitleye ulaşacağını vurgulayan Fırat, şunları kaydetti:

"Yayın boyunca ihtiyaç haritası üzerinden Kovid-19 salgını sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlara destek oluyor olacağız. İhtiyaç Haritası'ndan kısaca bahsetmek gerekirse biz 2015'te kurulduk. Şu an 90 bin üyemiz var. 350 sivil toplum örgütünün birlikte çalışıp ürettiği, fikirdaş olduğu bir yapı bu. Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla insanın hayatına dokunmuşuz. Bu online platform sizlerin de katkısıyla büyüyor ve bugün de eminim çok önemli hedefleri gerçekleştirmiş olacak. Sadece hayatımızda değil tüm dünyada değişen, 'dünya kendini kapattı' sözünü sarf etmemize maalesef neden olacak salgınla ilgili her geçen gün güzel haberler alsak da birbirimize en çok ihtiyacımız olan günler bir süre daha devam edeceğe benziyor. Bu nedenle İhtiyaç Haritası olarak bugün de pek çok STK'nin ve güzel insanın katkısıyla müziğin ve sohbetin iyileştirici, birleştirici gücüyle ve o güce sığınarak tüm gün boyunca "netD Müzik" ve "Youtube Türkiye"den canlı olarak sizlerin evine konuk olacağız."

Festtogether Evde

Festtogether Evde, yeni tip koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan ve İhtiyaç Haritası üzerinde listelenen ihtiyaçların izleyicilerin bağışları ile karşılanacağı, Türkiye'nin ilk dijital festivali.

Sosyal fayda odağı ve müziğin birleştirici gücü ile dijitalin dönüştürücü etkisini ortaya koymaya hazırlanan festivalin programında; ev sahibi sanatçıların sunumları eşliğinde misafir sanatçıların Festtogether'a özel hazırladığı müzik yayınları ve uzman isimler ile gerçekleştirilecek iklim, çevre, spor, birey sürdürülebilirliği konuları üzerine paneller ve etkinlikler yer alacak.

Gün boyu sürecek festival aracılığıyla başta sağlık sektörü çalışanları ve hastane ihtiyaçları olmak üzere, uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilere, sahne sanatları emekçilerine, müzik sektöründe teknik alanda çalışan emekçilere ve daha birçok ihtiyaca destek sağlanmış olacak.

Festtogether Evde, YouTube Türkiye ve netD Müzik YouTube kanalları üzerinden izlenebilecek.

Festival; sıfır atık seviyesini yakalamak, geri dönüşümü ön plana çıkarmak, küresel ısınmaya neden olan karbon ayak izini düşürmek ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekip farkındalık yaratmak amacıyla ilk kez 2019'da gerçekleştirilmişti.

Youtube, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:46 Kaynak: AA


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