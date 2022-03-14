Fethi Gemuhluoğlu anısına düzenlenen yarışmanın başvuru tarihi uzatıldı - Son Dakika

Esenler Belediyesi tarafından şair-yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen "dostluk" konulu deneme yarışmasının başvuru süresi 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Gemuhluoğlu'nun fikir ve medeniyet tasavvuruna dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmaya başvurmak isteyenler, kaleme aldıkları denemeleri "kultursanat@esenler.bel.tr" adresine gönderebilecek.

Katılan eserler arasından ön seçici kurulunun seçeceği 15 deneme finale kalarak ana jürinin dikkatine sunacak.

Ana jürinin 100 puan üzerinden yapacağı değerlendirmeye göre, kazanan eserler 19 Mayıs'ta açıklanacak. Sonuçlar ayrıca "esenler.bel.tr" adresinden de ilan edilecek.

Yazar Beşir Ayvazoğlu'nun başkanlığındaki ana jüri, Ali Gemuhluoğlu, Cihan Aktaş, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Yalçın Yılmaz, Mukadder Gemici ve Özcan Ünlü'den oluşuyor.

Üniversite öğrencilerinin katılımına açık yarışmada, birinci 10 bin, ikinci 7 bin 500, üçüncü ise 5 bin Türk lirasıyla ödüllendirilecek. Ayrıca 5 kişiye de 2 bin 500'er lira mansiyon ödülü verilecek.