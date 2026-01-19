Fethiye'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Fethiye'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

19.01.2026 14:30
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karagedik Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA

