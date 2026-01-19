Muğla'nın Fethiye ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karagedik Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?