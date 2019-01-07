Fethiye'de sera üreticisinden sobalı don nöbeti

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sedat Peker ile Nevşin Mengü, Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi

Son Dakika! Öğrenci Sevisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var